Defizit von 551 Millionen Euro für 2020 erwartet

Wenig überraschend sind die Zahlen, die am Mittwoch von der Regierung auf dem Treffen der Quadripartite präsentiert wurden, schlecht. Für das Jahr 2020 rechnet die Regierung mit «einem Defizit von 551 Millionen Euro für die Kranken- und Mutterschaftsversicherung». Im vergangenen Jahr stand noch ein Plus von 102 Millionen Euro zu Buche, wie Romain Schneider (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, erklärte. Die Ausgaben seien mit 3,7 Milliarden Euro außergewöhnlich hoch gewesen, «ein Anstieg um mehr als 22 Prozent», sagte er. Das nächste Jahr sieht nicht viel besser aus: Der Minister prognostiziere ein Defizit in Höhe von 214 Millionen. Allerdings sei dies noch nicht in Stein gemeißelt, da man die Lage gegebenenfalls neu bewerten müsse. «Im Juli wissen wir mehr», sagte Schneider dazu.

Der größte Ausgabenposten in diesem Jahr war der Urlaub aus familiären Gründen (CRF). Er kostete etwa 300 Millionen Euro. Die Sozialpartner waren der Ansicht, dass diese Ausgaben nicht von der CNS getragen werden müssen. Sie haben «nichts mit einer Krankheit oder einer Behandlung zu tun. Sie müssen vom Staat getragen werden», sagte Carlos Pereira vom OGBL. Der Staat habe damit «den kürzesten Weg gewählt und einen bestehenden Mechanismus genutzt», räumt Schneider ein.

Alle Akteure waren sich einig, dass die Debatten konstruktiv verlaufen sind. «Wie schon zu Beginn der Krise herrscht weiterhin große Solidarität», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) dazu. Ihrer Meinung nach könnte die Krise eine Gelegenheit sein, bestimmte Dinge im laufenden Betrieb zu verbessern, insbesondere die Digitalisierung. Christophe Knebeler, Generalsekretär des LCGB, erwähnte Punkte wie die Versorgung gefährdeter, aber nicht kranker Menschen sowie die Versorgung chronischer Krankheiten und die Organisation von Krankenhäusern. In den kommenden Monaten werden die Diskussionen fortgesetzt.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)