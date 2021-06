«Wir werden das in den nächsten Tagen klären»

Carole Dieschbourg (Déi Gréng) wirkte am Donnerstag zeitweise genervt. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen lud die Umweltministerin die Presse ein, um den Fall des Unternehmens ihrer Familie zu erläutern. Dem Familienbetrieb wurde vorgeworfen, das vorgeschriebene Protokoll über die Verwertung von Verpackungen nicht eingeführt zu haben und Rücknahme-Dienstleister Valorlux nicht beauftragt zu haben. Sie wiederholte, dass sie bis vor einigen Tagen «nichts» über den Sachverhalt gewusst habe. Das Familienunternehmen müsse aber natürlich jedes andere Unternehmen behandelt werden, bekräftigte Carole Dieschbourg.

Die Ministerin bestätigte die Existenz eines 200-seitigen Briefes aus dem Januar 2021. Es handelt sich dabei um «eine Liste, die sich auf spezifische Fragen bezieht, die von der Umweltverwaltung an Valorlux gestellt wurden». Unter den Anhängen befindet sich «eine Liste von Unternehmen, die das Verpackungsgesetz einhalten müssen», zu der auch Moulin Dieschbourg gehört. Die Liste wurde jedoch «ohne Rückfragen zur Verfügung gestellt mit der Angabe, dass der Stand der Liste Juni 2020 entspricht. Dies ist jedoch nicht der Fall», sagte Dieschbourg. Der Name des Familienunternehmens sei zwischen Januar 2021 und dem Juni 2020 hinzugefügt worden. Außerdem ist nach Darstellung der Ministerium für das Versenden des Dokuments eigentlich eine andere Abteilung zuständig.

« Warum wusste die Opposition mehr über die Existenz dieser Liste als das Ministerium? »

Aufgrund dieser Ungereimtheiten nimmt Carole Dieschbourg die Umweltverwaltung ins Visier: «Wir müssen herausfinden, warum die Liste geändert wurde, was sie bedeutet. Ich habe auch um ein Treffen mit Vertretern von Valorlux gebeten.» Dieschbourg fragte sich auch, «warum die Opposition mehr über die Existenz dieser Liste weiß als das Ministerium». Sie selbst behauptete, am Mittwoch davon erfahren zu haben, als die vier Oppositionsparteien (CSV, ADR, déi Lénk, Piraten) um Zugang zu dieser Liste baten. «Wir werden die Dinge in den nächsten Tagen klären», sagte sie und verwies darauf, dass die Verwaltung «Fehler» gemacht habe und dass die Liste hätte «anders behandelt» werden müssen.

Mit einer neuen, dringend einberufenen Sitzung des Umweltausschusses hat der Fall derweil eine politische Wendung genommen. «Wir fordern die Ministerin auf, sich klar zu äußern», sagte Gilles Roth (CSV), ein Mitglied des Ausschusses. «Die Grünen sind angeblich die Verfechter der Transparenz»", sagte er. Der Abgeordnete will außerdem «auch die Version von Valorlux im Ausschuss hören»

(jg/L'essentiel)