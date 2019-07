Stürmisches Wochenende in den Startlöchern

Artikel per Mail weiterempfehlen

MeteoLux hat am Donnerstag mit 39 Grad einen absoluten Höchsttemperaturrekord aufgezeichnet, der in der Geschichte der am Flughafen Findel installierten Wetterstation noch nie erreicht wurde. Der historische Wert wurde begleitet von mehreren Bränden.

Am Freitag wird es noch sehr heiß sein, aber allmählich fällt das Quecksilber, die erwarteten Höchstwerte werden die 37-Grad-Marke aber nicht überschreiten. MeteoLux erwähnt sogar mögliche «Schauer», die im Laufe des Tages über das Großherzogtum ziehen könnten, begleitet von stürmischen Winden. Für Samstag wird bereits eine Sturmwarnung ausgegeben, zudem werden «starke Regenfälle» vorausgesagt.

Am Sonntag sollte die Temperatur dann sogar unter die 25-Grad-Marke fallen.

(L'essentiel)