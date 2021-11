Was passiert mit benutzten Spritzen in der Hauptstadt?

Als Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, im September sagte, dass «400.000 gebrauchte Spritzen jährlich von den Dienststellen der Stadt Luxemburg gesammelt werden», hatte sie die Zahlen etwas durcheinander gebracht. «Dies entspricht der ungefähren Anzahl von Spritzen, die jedes Jahr von der Abrigado (Suchtbehandlungszentrum) verteilt werden», korrigiert der Service Hygiène der Stadt Luxemburg auf Nachfrage.

Die Stadt gibt an, keine Gesamtzahlen über die Anzahl der auf ihrem Gebiet gesammelten Spritzen zu haben. «Mehr als 90 Prozent der ausgegebenen Spritzen werden zurückgegeben, um gegen eine neue Spritze ausgetauscht zu werden», sagt der Service Hygiène. «Zwei Zweierteams werden speziell für den Standort Abrigado und seine Umgebung eingesetzt», um die Spritzen wieder einzusammeln – das geschieht unter besonderer Vorsicht.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, Handschuhe und Sicherheitsschuhe zu tragen und eine Zange zu benutzen, was bisher schwere Unfälle verhindert habe. «Diese Art von riskantem Abfall wird dann zur Verbrennung in spezialisierte Zentren in Belgien und Deutschland exportiert», erklärt Thomas Hoffmann von der Superdréckskëscht. Bildunterschrift: Die Abfallsammler der Stadt verfügen über eine gut angepasste Arbeitsausrüstung.

