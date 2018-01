Parkgarage Royal Hamilius soll Mitte 2018 öffnen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Projekt Royal Hamilius nimmt langsam Formen an. Eine neue Etappe erreichte die Baustelle mit den ersten Aufbauten, die aus dem Boden gestampft wurden. «Wir schauen ab sofort nicht mehr nach unten, sondern nach oben», fasst Raphaël van der Vleugel, stellvertretender Generaldirektor des Entwicklers Codic Luxembourg, zusammen. Er ist für das Projekt in der Hauptstadt zuständig.

Die erste Fertigstellung kann er bereits ankündigen: Der öffentliche Parkplatz wird zwischen Juli und September genutzt werden können. Das Gelände bietet 600 Stellplätze auf dem Royal Boulevard. Die Einfahrt ist über die Avenue Monterey geplant, die Ausfahrt soll über die Avenue Émile Reuter erfolgen. Die vom deutschen Unternehmen Apcoa betriebene Parkgarage «werde sich an den Tarifen der Stadt orientieren».

10.000 Euro pro Quadratmeter

Aufseiten des Handels sind Fnac und Delhaize noch immer gewillt, Filialen am Hamilius-Terrain zu eröffnen. Für Galeria Inno muss jedoch noch Ersatz gefunden werden, da die belgische Kaufhauskette im vergangenen Jahr abgesprungen ist. «Wir befinden uns weiterhin in Verhandlungen und die Liste wird kleiner. Es gibt eben keine 36 mögliche Partner für die Eröffnung eines Kaufhauses. Es soll eine starke und bekannte Marke sein, die allen Geschmäckern gerecht wird und auch internationale Kunden anspricht», erklärt van der Vleugel. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, wird voraussichtlich Mitte März bekannt gegeben, wenn die Vermarktung der 15 Geschäfte beginnt.

Der Verkauf der Wohnflächen begann bereits Ende 2017. Mittlerweile sind mehr als der Hälfte der 73 Objekte bereits vorreserviert. Der Quadratmeterpreis liegt über 10.000 Euro. «Die Käufer sind sowohl Privatpersonen bei den Wohnungen, als auch Investoren bei den Studios», so van der Vleugel weiter. Die Wohnungen sollen Mitte 2019 bezugsfertig sein.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)