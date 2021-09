Luxemburgs Schüler können entschuldigt fehlen

Streiken fürs Klima: Zwei Jahre nach der letzten Demonstration hat Youth for Climate Luxembourg für Freitag erneut die Jugend des Landes zum Protest für das Weltklima aufgerufen. 2019 hatte das Bildungsministerium noch mit Sanktionen für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gedroht – mit mäßigem Erfolg.

Zur Vorbereitung auf die Demonstration trafen sich Vertreterinnen der Organisation am Dienstag mit Bildungsminister Claude Meisch (DP). Dabei ging es auch um die Vermeidung von Sanktionen für Demo-Teilnehmerinnen. Die Verhandlungen waren erfolgreich: Wer an der Demo teilnehmen will, kann sich per Formular in der Schule für die Zeit abmelden. Das Freistellungsformular können ab Mittwoch in den Sekretariaten der Schulen abgeholt werden. Sie müssen unterschrieben am Freitagmorgen bis 9 Uhr in der Schule abgegeben werden.

Volljährige Schülerinnen und Schüler können das Dokument selbst ausfüllen. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Ohne das Schriftstück gilt die Fehlzeit als «unentschuldigt». Nach Abgabe des Formulars können die Gymnasiasten in der Hauptstadt den Unterricht nach der zweiten Stunde verlassen. Für die Schüler der Gymnasien im Rest des Landes gilt die Entschuldigung nach der ersten Stunde. Die Demonstration ist für Freitag 10 Uhr vor dem Luxemburger Hauptbahnhof angesetzt.

(L'essentiel)