Bunte Lightshows, 100 Prozent made in Luxemburg

Jeff Risch, Serge Streitz und Paul Thyes sind leidenschaftliche Drohnenliebhaber und haben vor einigen Monaten beschlossen, das Unternehmen droneshow.lu zu gründen. «Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Lemon Moast, einer großen luxemburgischen Eventfirma, und der Société luxembourgeoise des aéronefs sans équipage (SLASE)», erklärt Serge Streitz, der SLASE-Direktor .

Das Unternehmen hat in 60 Drohnen investiert, um Lichtshows anzubieten. «Die Branche befindet sich in voller Entwicklung und wurde in Luxemburg bisher noch nicht kommerziell genutzt», sagt Streitz.

« Umweltfreundlich und mit grenzenloser Kreativität »

In einer Zeit, in der viele Gemeinden im Land Knallkörper und Feuerwerkskörper verbieten, habe die Drohnenshow den Vorteil, «dass sie umweltfreundlich ist, keinen Lärm verursacht und dank der LEDs mit ihren 16 Millionen Farben eine grenzenlose Kreativität bietet», wie Paul Thyes, der administrative Geschäftsführer von droneshow.lu erklärt.

Um ihr Geschäft zu starten, mussten sie sich in der computergestützten Gestaltung von Shows schulen lassen und spezielle Pilotenscheine erwerben. Wenn die verschiedenen Genehmigungen insbesondere von der Direktion für Zivilluftfahrt vorliegen, hofft das Unternehmen, im März seine ersten Shows veranstalten zu können.

Geplant ist, die Drohnen mit Musik und Lasern zu kombinieren. «Unser Endziel wäre es, am Nationalfeiertag in Luxemburg eine Show mit 200 oder 400 Drohnen zu veranstalten», sagt Jeff Risch, technischer Geschäftsführer.

(L'essentiel)