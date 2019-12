Mädchen oder Junge für Guillaume und Stéphanie?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir wollen nicht auf das Geschlecht wetten, aber diese Frage wird ganz Luxemburg in den kommenden Monaten beschäftigen. Welches Geschlecht wir das erste Kind von Guillaume und Stéphanies haben? Der Erbgroßherzog und die Erbherzogin gaben am Freitag in einer Mitteilung des Hofes bekannt, dass sie im Mai Eltern werden.

Seit der Hochzeit von Guillaume und Stéphanie am 19. Oktober 2012 in Kanada, wurde die Nachricht mit Spannung erwartet. Auch das großherzogliche Paar freut sich darauf, dass fünfte Enkelkind Willkommen zu heißen. Großherzog Henri und Großherzogin María Teresa sind bereits Großeltern von drei Enkel (Gabriel, Noah und Liam) und einer kleinen Enkelin (Amalia). Gabriel und Noah sind die Kinder von Prinz Louis und Prinzessin Tessy. Prinz Felix und Prinzessin Claire sind die Eltern von Liam und Amalia.

Den Vornamen des künftigen Thronfolgers werden wir nicht vor der Geburt im Frühjahr erfahren. Aber wir dürfen gespannt sein, ob der gewählte Vorname den Traditionen des großherzoglichen Hofs treu bleiben wird. Schlagen Sie Ihre schönsten Vornamen im Kommentar zu diesem Artikel vor.