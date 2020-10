Zu großer Andrang – Teststation schließt früher

Weil sich am Montag zu viele Menschen an der Drive-in-Station in Junglinster auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen wollten, haben sich die Mitarbeiter dazu entschlossen, sie vorzeitig gegen 15.40 Uhr zu schließen. Wie ein Sprecher der Police Grand-Ducale erklärt, hatte sich die Warteschlange auf den Verkehr auf den umliegenden Straßen ausgewirkt. Der Rückstau habe bis auf die nahegelegene N11 gereicht, Busse seien nicht mehr aus dem angrenzenden Industriegebiet gekommen.

Die Teststation des Laboratoire Réunis ist erst am Montag aufgrund der zweiten Welle wiedereröffnet worden. Dort werden Personen auf ärztliche Anweisung auf das Virus getestet. Personen mit Fieber, Husten oder Atembeschwerden müssen ihren Arzt also zuvor telefonisch kontaktieren. Die Station ist unter der Woche zwischen 7 und 16 Uhr und samstags zwischen 7 und 10.30 Uhr geöffnet.

(sw/L'essentiel)