«Gratis-​​Verkehr» wird in Luxemburg nicht ausgedehnt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Regierung beabsichtigt nicht, die Fahrpreispolitik noch einmal zu überdenken. Demnach können Studenten über 25 Jahre den kostenlosen Service nicht in Anspruch nehmen, wie der Minister für Infrastruktur, François Bausch, (Déi Gréng), am Montag in einer parlamentarischen Antwort auf Nachfrage von Josée Lorsché und Sam Tanson (Déi Gréng), bekannt gab.

Ab dem 1. August können Personen unter 20 Jahren – egal ob Schüler oder nicht – öffentliche Verkehrsmittel wie Bus, Tram und Zug kostenlos nutzen. Sie müssen nur noch einen gültigen Ausweis vorzeigen, um ihr Alter bei einer Kontrolle zu bestätigen. Studenten müssen bis zum 30. Lebensjahr kein Ticket lösen.

(jg/L'essentiel)