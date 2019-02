Taxipreise gehen teilweise weit auseinander

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit dem das neue Taxigesetz im Jahr 2016 in Kraft getreten ist, sind die Preise für die Fahrten zum Teil weit auseinander gegangen, wie Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) und Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Montag mitteilten. «Es gibt derzeit 20 verschiedene Tarife. Eine zehn Kilometer lange Fahrt kostet zwischen 22,50 Euro und 45 Euro», so die Minister auf die parlamentarische Frage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser.

Einige Unternehmen verhielten sich laut Bausch und Gramegna gegenüber dem Kunden vorbildlich, weil sie bei ihrer Preispolitik «fair und transparent» seien. Die Minister betonten in ihrer gemeinsamen Antwort auch, dass die neuerliche Preiserhöhung mit dem Taxiverband diskutiert werde.

(jg/L'essentiel)