ArcelorMittal muss bis Juli reagieren

Nicht weniger als sieben verschiedene Deponien existieren auf der ArcelorMittal-Halde in Differdingen, erklärte die Umweltministerin Carole Dieschbourg gestern im Umweltausschuss der Chamber. Einige sind bereits geschlossen, andere sind noch in Betrieb. Für zwei von ihnen werden die Anträge auf eine Betriebsgenehmigung geprüft.

Die Ministerin steht mit ArcelorMittal wegen einer illegalen Deponie in Kontakt und wartet auf eine Umweltverträglichkeitsstudie. Das Stahlunternehmen muss die Auflagen bis Juli erfüllen. Der Vorsitzende des Umweltausschusses, François Benoy (Déi Gréng), will «die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich halten, aber auch für die in der Nähe des Standorts lebenden Bürger». Die Schlackenhalde besteht seit mehr als 75 Jahren. Seitdem wurden einige Unregelmäßigkeiten behoben.

