Petition soll Tiere in Escher Kleingarten retten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Seit Jahren beklagen sich die Bewohner der Rue de Belval, weil Tiere in den Schuppen der Kleingärten an der Grenze zu Audun-le-Tiche eingesperrt sind. Zusätzlich zu den laufenden Gerichtsverfahren haben die Tierschützer beschlossen, eine Online-Petition zur Befreiung der Tiere zu starten. An diesem Mittwoch hat sie fast 29.000 Unterschriften erhalten.

Laut Bernadette Rohrer von der Fondation Brigitte Bardot, einer französischen Stiftung für Tierschutz, brauchen die Aktivisten «mindestens 50.000 Unterschriften, wenn wir gehört werden wollen.» Die Tierschützer wollen ihren Kampf fortführen und organisieren für den 7. September eine Demonstration in Metz.

(Marion Mellinger/L'essentiel)