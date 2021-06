Die CFL startet auf Spotify durch

Damit hat heute wohl niemand gerechnet: Die CFL hat auf ihren verschiedenen Social-Media-Accounts angekündigt, dass sie mit einer eigenen Spotify-Playlist jetzt auch musikalisch durchstarten will. «Brauchen Sie einen Motivationsschub, um Ihren Tag richtig zu beginnen?», fragt das Bahnunternehmen auf Facebook und Instagram. «Bei der CFL zu arbeiten bedeutet, die Kunden vor, während und nach ihrer Reise zu begleiten. In diesem Sinne hat die CFL ihre erste Playlist online gestellt», schreibt das Bahnunternehmen auf LinkedIn.

Mit dem Titel «Wake Up Call» beginnt die Playlist gleich mit dem perfekten Weckruf, bevor die Rolling Stones mit «Start Me Up» das Tempo für den Tag erhöhen. Auch «Are You Gonna Be My Girl» geht gut gelaunt nach vorne, bevor es mit «Kiss» von Prince weitergeht. Die ersten zwölf Titel, die seit Montag angeboten werden, sind alle in englischer Sprache. Wer mit der Playlist nicht zufrieden ist, kann in den Kommentaren weitere Songs vorschlagen.

(fl/L'essentiel)