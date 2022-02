Wiseler sieht «Verlust der Glaubwürdigkeit»

Premierminister Xavier Bettel (DP) reagierte am gestrigen Dienstag auf die Bewertung der Universität Lothringen bezüglich der Plagiatsvorwürfe seiner DEA-Arbeit mit einer Entschuldigung und der Bitte, seinen Uni-Abschluss zurückzuziehen. Das Thema sorgte am Dienstagabend auch in der luxemburgischen Politik für Diskussionen.

Claude Wiseler (CSV) sagte, dass «die Regierung Schlussfolgerungen aus dieser Affäre ziehen muss» und sprach von einem «noch nie dagewesenen» Vorfall und einem «Verlust der Glaubwürdigkeit» des Premierministers. Laut Sven Clement (Piraten) habe die Universität Xavier Bettel ein «Geschenk» gemacht – Bettel habe «die Bedeutung des Studiums nicht verstanden». Nathalie Oberweis von Déi Lénk sah in der Reaktion «ein Eingeständnis» des Premierministers. Für sie sage es «viel über seine Art zu arbeiten aus». Fernand Kartheiser (ADR) fand die Entscheidungen von Xavier Bettel «richtig» und betrachtete sie als «starkes Signal».

In den Reihen der Regierung begrüßte Josée Lorsché (Déi Gréng) «die Tatsache, dass Xavier Bettel sich entschuldigt». Es beweise, dass er das Urteil akzeptiere. Sie respektiere seine Entscheidung.

(jfc/ol/L'essentiel)