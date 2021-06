Neue Unwetterfront fegt über Luxemburg hinweg

Die Wetterlage im Großherzogtum bleibt instabil: Wie der staatliche Wetterdienst Météolux meldet, ist am Donnerstag erneut mit Gewittern zu rechnen. Die Unwetter sollen örtlich auftreten und in kurzer Zeit für Regenmengen von 20 Liter pro Quadratmeter sorgen. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr gilt die Warnstufe gelb. Ursache ist ein Tiefdruckgebiet über Frankreich, das potentiell labile Luftmassen in Richtung des Großherzogtums lenkt.

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal 20 Grad. Zum Wochenende hin wird das Wetter allmählich wieder freundlicher: Am Samstag steigt das Quecksilber auf 23 Grad, am Sonntag sind bis zu 25 Grad drin.

(sw/L'essentiel)