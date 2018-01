«Galeries Lafayette» kommen nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die «Galeries Lafayette» sollen das Zugpferd des neuen Einkaufszentrums Royal Hamilius mitten in der Hauptstadt werden. Nach Informationen des Journal wird sich die französische Nobel-Kette auf 9000 Quadratmetern über sechs Etagen niederlassen.

Damit verfolge der Konzern seine Expansions-Strategie. Außerhalb der französischen Grenzen gibt es bislang Filialen in Berlin, Dubai, Istanbul, Jakarta und Peking. Weitere Eröffnungen sind in Doha, Mailand, Istanbul, Shanghai und Kuwait City geplant. Auf der Website des Konzerns heißt es dazu: «Jeder weitere Flagship-Store ist ein Botschafter der französischen Lebensart». In Frankreich gibt es bislang 57 «Galeries Lafayette».

Laut der Projekt-Gesellschaft Codic, die die Verantwortung für das Royal Hamilius trägt, ist die Eröffnung des neuen Zentrums im Herzen Luxemburgs für Mitte 2019 geplant. Auf insgesamt 36.000 Quadratmetern entstehen neben Büros auch ein großes Einkaufszentrum. Delhaize und Fnac haben bereits angekündigt, Filialen im Royal Hamilius zu eröffnen.

(pw/L'essentiel)