Krankenhaus Kirchberg senkt Parkgebühren

Nach hartnäckigen Verhandlungen mit dem Luxemburger Konsumentenschutz lenken die Hôpitaux Robert Schuman nun ein: Die Parkgebühren für das Krankenhaus Kirchberg werden demnach gesenkt, wie die ULC am Donnerstag mitteilt. «Die ULC sieht in diesen nach unten adaptierten Tarifen einen ersten Schritt in eine für den Konsumenten positive Richtung», heißt es in einem Communiqué.

Claude Schummer, Generaldirektor der Hôpitaux Robert Schuman, wird in dem Schreiben mit folgenden Worten zitiert: «In unseren Krankenhäusern steht der Patient im Mittelpunkt. Wir haben uns darum bemüht, ihnen und ihren Angehörigen so weit wie möglich entgegen zu kommen. (...) Uns ist übrigens nicht daran gelegen, mit den Parkplätzen Geld zu verdienen. Wir setzen auf ein Parkwirtschaftssystem, das die Interessen von Patienten, Angehörigen, Personal und Ärzten vereint und zugleich längerfristig finanzierbar bleiben kann.»

1 Euro statt 2 Euro pro Stunde

Für Patienten der Notaufnahme («Urgences») gilt künftig ein Sondertarif von 1 Euro pro Stunde (statt bisher 2 Euro), zwischen 18 und 24 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen werden 1,5 Euro pro Stunde fällig. Begleiter von chronisch kranken Patienten, die zum Beispiel in die Dialyse oder zu einer Chemotherapie müssen, können den Parkplatz gratis nutzen. Patienten der psychiatrischen Tagesklinik sowie Familienangehörige nach einem Todesfall bezahlen maximal zehn Euro pro Tag.

Die Schuman-Kliniken bestätigen die Informationen auf Nachfrage von L'essentiel. Auf weitere Fragen, zum Beispiel ob auch in der Zithaklinik eine Senkung der Parkgebühren geplant ist, wollte man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt eingehen.

(jt/L'essentiel)