Benzinpreis in Luxemburg fällt am Samstag drastisch

Der Preisverfall an den Säulen des Großherzogtums hält weiter an. Wie das Luxemburger Energieministerium am Freitag mitteilte, wird der Preis für einen Liter Super 98 um rund sechs Cent fallen. Autofahrer, die ihre Fahrzeuge mit hochoktanigem Benzin tanken, müssen dann an der Kasse nur noch 1,264 Euro je Liter bezahlen.

Damit kehrt auch die traditionell teuerste Spritsorte auf das Oktober-Niveau des vergangenen Jahres zurück. Die Preise für Super 95 und Diesel sind am Freitag schon deutlich günstiger geworden, weitere Veränderungen wurden hier nicht angekündigt.

(L'essentiel)