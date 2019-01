Mehrere Bahnlinien stehen dieses Jahr still

Im neuen Jahr planen die CFL mehrere aufwendige Instandhaltungs- und Modernisierungs-Arbeiten ihres Schienennetzes. Infolgedessen werden einige Abschnitte der Strecken im Laufe des Jahres vorübergehend geschlossen.

Betroffen sind die Linien 10 (Luxemburg – Ulflingen – Gouvy), 30 (Luxemburg - Wasserbillig - Trier), 60 (Luxemburg-Stadt - Esch/Alzette - Rodingen), 70 (Luxemburg-Stadt - Petingen - Rodingen - Longwy) und 90 (Luxemburg-Stadt - Bettemburg - Thionville), die für eine oder mehrere Wochen geschlossen werden.

Einige Arbeiten auf diesen Linien sowie auf der Linie 50 (Luxemburg-Stadt - Kleinbettingen - Arlon) werden aber an Wochenenden durchgeführt und dann jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag enden. «Für diese Zeiträume werden Alternativlösungen bereitgestellt», so die CFL. Eine Broschüre mit der genauen Auflistungen aller Arbeiten wird den Kunden ab Montag an den Bahnhöfen im Großherzogtum zur Verfügung gestellt.

(L'essentiel)