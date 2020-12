Cloche d'Or rüstet für mehr Sicherheit auf

«Einkaufen gehen ist keine Freizeitbeschäftigung. Es gibt andere Orte, an denen man als Familie Ausflüge machen kann». Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am Mittwoch auf riskantes Verhalten in den Luxemburger Einkaufszentren hingewiesen und die Bevölkerung aufgefordert, nicht in Gruppen sondern alleine einkaufen zu gehen. Deshalb soll nun das Verbot von «Konsum vor Ort» während der Pandemie gesetzlich verankert werden.

Eine Maßnahme die sich vornehmlich an die Kunden richtet. Doch auch die Einkaufszentren selbst treffen Vorkehrungen, um ihre Kundschaft zu schützen. «Wir passen unsere Maßnahmen für die Sicherheit unserer Kunden an», betont Raphaël Bouchet, Direktor des Einkaufszentrums Cloche d'Or. Nach den hohen Besucherzahlen am Black Friday habe man seine Lehren gezogen. Neben Masken, Desinfektionsmittel und Hinweisschildern für die Besucher, hat die Cloche d'Or aufgerüstet, um für einen besseren und Kundenfluss und weniger Gedränge zu sorgen – und zwar technisch.

Ein Zählsystem regelt die Besucherzahl

«Wir können die Anzahl unserer Besucher in Echtzeit zählen», erklärt Raphaël Bouchet. So könne man sicherstellen, dass die Regel von 10 Quadratmeter pro Kunde in Geschäften, die größer als 400 Quadratmeter sind, eingehalten wird. Das ganze Zentrum umfasst 75.000 Quadratmeter. Die Kunden werden über Farbcodes auf Bildschirmen über die aktuelle Situation informiert. Wenn die Besuchermarke überschritten wird, werden laut dem Direktor die Zugänge geschlossen und der Kundenfluss reguliert. «Das ist seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown nicht passiert.»

«Die Menschen reagieren gut. Wir schalten uns regelmäßig ein, aber die Kampagne trägt Früchte», berichten Louise und Celia, zwei Hostessen. Das Mobiliar in den Galerien ist entfernt worden, um die Gänge freizuhalten und die Zahl der Sicherheitsbeamten ist verdoppelt worden. Die Kunden selbst sind sich nicht wirklich über das logistische Ausmaß im Klaren. «Wir wussten nichts von dem Zählsystem. Aber es ist eine gute Sache, so ist das Risiko geringer, sich mit Corona anzustecken», sagen die Kunden Diogo und Daniela.

(nm/L'essentiel)