In Luxemburg ist jede zehnte Familie alleinerziehend

Alle Familien im Großherzogtum wurden im Jahr 2020 auf die Probe gestellt, aber anlässlich des Weltelterntags der Vereinten Nationen (UN) am 1. Juni will Eurostat ein Familienmodell hervorheben, das eine Medaille verdient. Seit Monaten müssen sie mit beruflichen und familiären Pflichten jonglieren: Alleinerziehende.

Im Jahr 2020 gab es in Luxemburg 261.000 Haushalte, von denen 60 Prozent auf alleinstehende und kinderlose Paare (38 Prozent bzw. 22 Prozent) entfielen. Ein Viertel (25 Prozent) der Haushalte waren traditionelle Familien (Eltern und Kinder).

Weniger Alleinerziehende als im EU-Durchschnitt

In Luxemburg sind von diesen 86.800 Haushalten mit Kindern 8700 Familien, in denen nur ein Elternteil die Verantwortung trägt, also etwa zehn Prozent. Dies ist etwas niedriger als der europäische Durchschnitt (14 Prozent). Bei den Nachbarländern (21 Prozent in Frankreich, 18,5 Prozent in Belgien und 14,5 Prozent in Deutschland) ist der Anteil noch höher. Am höchsten ist er in Schweden (34 Prozent), Dänemark (29 Prozent) und Estland (28 Prozent), am niedrigsten in Kroatien (fünf Prozent), Rumänien (sieben Prozent) und Finnland (acht Prozent).

‍ 14% of households with children consisted of single parents in the EU in 2020.

Highest shares:

???????? Sweden (34%), ???????? Denmark (29%) & ???????? Estonia (28%),

Lowest:

???????? Croatia (5%), ???????? Romania (7%) & ???????? Finland (8%)

https://t.co/Zf9i97OyE9#GlobalParentsDay #GlobalDayOfParents pic.twitter.com/st8flsM7nc — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 1, 2021

59 Prozent der Alleinerziehenden im Großherzogtum kümmern sich um ein Kind, 31 Prozent haben zwei und fast zehn Prozent haben drei oder mehr Kinder. Dabei ist zu beachten, dass 59 Prozent der Kinder über zwölf Jahre alt sind, 22 Prozent sind zwischen sechs und elf Jahre alt und 19 Prozent sind unter sechs Jahre alt.

(mc/L'essentiel)