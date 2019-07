1,3 Milliarden Euro für Schulausbauprojekte

Luxemburg möchte in die Schulinfrastruktur investieren – und das nicht in kleinem Maße: Insgesamt 1,3 Milliarden Euro sollen in den Bau von zwei neuen Schulen, einem Pilot-Gymnasiumprojekt und einer europäischen öffentlichen Schule in Luxemburg-Stadt sowie in den Bau von acht neuen Gebäuden bei bestehenden Schulen und fünf Erweiterungsprojekten investiert werden.

«Wir wollen die Vielfalt des Schulangebot vorantreiben, aber vor allem den Bedürfnissen eines schnell wachsenden Landes gerecht werden, sagt Claude Meisch (DP), Minister für nationale Bildung.

1. Nationale Schule für Erwachsene – 620 Plätze – September 2024

Die École nationale pour adultes (ENAD) wird vorerst am Standort von Paul Wurth in Hollerich, wo es bis 2021 bleiben soll, und in Mersch auf einen 1,2 Hektar großen Gelände angesiedelt sein. Zwischen 2021 und der Inbetriebnahme des neuen Standorts soll die ENAD in die Gebäude des «Blumm» auf dem Campus Geesseknäppchen ziehen.

2. Sportlyzeum – 550 Schüler – Keine Frist

Weil der bisherige Standort zu klein geworden ist, zieht das Sportlyzeum um. Zwei Standorte kommen in Frage: einer in Mamer und der Standort «Eurocontrol» auf dem Kirchberg.

3. Technisches Lyzeum Bonneweg – 2150 Schüler – September 2026

Das neue Gebäude soll auf einem Grundstück neben dem bestehenden Gebäude errichtet werden. Die Ausschreibung für Architekten und Ingenieure läuft bereits.

4. Ein neues Lyzeum im Süden des Landes – 500 Schüler – September 2023

Das Konzept der Schule will Schüler in digitalen und sozialen Kompetenzen ausbilden. Ab 2023 sollen die Schüler in Fertighäusern neben dem Lyzeum Bel-Val unterrichtet werden. Dann soll ein neues Gebäude auf den Industriebrachen von Esch-Schifflingen gebaut werden.

5. Europäische Schule in Luxemburg – 1400 Schüler – September 2027

In der Hauptstadt soll eine neue europäische Schule entstehen. Es soll sich in den neuen Gebäuden des heutigen Lyzeum Michel-Lucius und des ehemaligen Lyzeum Vauban befinden. Bis diese fertiggestellt sind, soll das schulische Angebot auf Junglinster ausgedehnt werden.

6. Lyzeum Edward Steichen Clerf – 1530 Schüler – September 2025

Ein Erweiterungsbau des bestehenden Grundstücks wurde bereits beschlossen, dieser soll auf dem Grundstück neben dem bestehenden Gebäude stattfinden.

7. Hotel und Tourismusschule – 600 Schüler – Keine Frist

Zwar könnte das Gebäude in Diekirch renoviert werden, aber die Idee eines neuen Gebäudes ist noch nicht vom Tisch.

8. EIDE in Monnerich – 280 Schüler – September 2023

Die Primarklassen der Internationalen Schule Differdingen am Standort Esch sollen nach Monnerich in das ehemalige Centre d'éducation différenciée verlegt werden.

9. Nordstad-Lyzeum – 1700 Schüler – September 2026

Das Nordstad-Lyzeum soll auf mehrere temporäre Bauten verteilt in ein neues Gebäude in Erpeldingen/Sauerumziehen.

10. Technisches Lyzeum für Gesundheitsberufe (LTPS)– 1200 Schüler – September 2023

Das neue Hauptgebäude der LTPS soll in Strassen nahe der CHL gebaut werden. Es soll über ein Internat und eine moderne Ausstattung verfügen.

11. Sprachtherapiezentrum – 300 Schüler – Dezember 2020

Das Gebäude des Sprach- und Hörzentrums in Strassen, das Schüler mit Sprach- und Hörbehinderungen unterrichtet, wird durch den Bau einer neuen Etage erweitert.

12. LyzeumMondorf – 1700 Schüler – September 2026

Das Gebäude soll sich auf dem Gelände «Op Gréimelter» befinden – die Schule soll von den ansässigen den Sportanlagen und dem Velodrom profitieren.

13. Technisches Lyzeum Howald – 2460 Schüler – September 2027

In Howald soll in der Nähe der Ban de Gasperich ein neues Gebäude entstehen. Die Renovierungsarbeiten am jetzigen Gebäude hätten den Betrieb der Schule zu sehr gestört.

14. Lyzeum Michel-Lucius – 2320 Schüler – September 2026

Das LML und die International School Michel Lucius sollen auf dem Kirchberg in zwei separaten, aber nahen Campusplätzen ihren neuen Sitz haben.

15. Schrittweise Renovierung des Campus' Geesseknäpppchen

Der größte Schulcampus des Landes mit 6000 Schülern soll saniert werden. Das Forum soll erweitert, eine zusätzliche Schulmensa gebaut und die École de de Commerce et de Gestion renoviert werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)