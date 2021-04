Luxemburg wird bei Pressefreiheit herabgestuft

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie stehen Journalistinnen und Journalisten in vielen Teilen der Welt so stark unter Druck wie selten zuvor. Informationssperren und staatliche Desinformation, willkürliche Festnahmen und Gewalt gegen Medienschaffende schränkten die Pressefreiheit auf allen Kontinenten ein. Die Rangliste der Pressefreiheit 2021 von Reporter ohne Grenzen (RSF) zeigt, dass repressive Staaten die Pandemie missbrauchten, um freie Berichterstattung weiter einzuschränken, und sich auch gefestigte Demokratien in der Krise schwertaten, sicherzustellen, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit machen können.

Luxemburg fiel zwischen 2020 und 2021 um drei Plätze, von Platz 17 auf Platz 20. Seit fast zehn Jahren geht es stetig bergab, 2013 und 2014 lag das Land auf Platz vier von 180, 2016 und 2017 auf Platz 15. «Die luxemburgische Presse ist strukturell begrenzt durch die geringe Größe des Landes, wo ihre Interessen schnell mit denen der Entscheidungsträger und Wirtschaftsakteure kollidieren», erklärt die Organisation und verweist auch auf die schwierige Situation unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: «In den ersten Wochen der Pandemie hatten Journalisten oft Schwierigkeiten, relevante Informationen und Statistiken von Regierungsstellen zu erhalten».

Gründe für Luxemburgs Herabstufung

Als Begründung für die Herabstufung des Großherzogtums in der Rangliste verweist die Organisation auf das Ende der gedruckten Ausgabe des Lëtzebuerger Journals und die Übernahme «des wichtigsten luxemburgischen Verlags, der Saint-Paul-Gruppe und der Tageszeitung Luxemburger Wort», durch das belgische Verlagshaus Mediahuis sowie die Entlassung von «mehr als 70 seiner Mitarbeiter, also 20 Prozent der Belegschaft».

Noch nie seit Beginn der fortlaufenden Statistik hat es so wenige Länder gegeben, in denen RSF die Lage der Pressefreiheit als «gut» bewertet hat. Ihre Zahl sank von 13 auf 12; Schlusslichter bleiben mit kleineren Verschiebungen China, die Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan in Zentralasien, Nordkorea und das afrikanische Eritrea.

«Der Respekt für die unabdingbare Rolle des Journalismus muss zurückkehren»

Zahlreiche Regierungen sowie Staats- und Regierungschefs hätten zum Thema Corona Desinformation verbreitet, prangerte RSF an. Der damalige Präsident der USA, Donald Trump, propagierte demnach ebenso wirkungslose oder sogar gefährliche Mittel gegen Covid-19 wie seine Amtskollegen Jair Bolsonaro in Brasilien oder Nicolás Maduro in Venezuela. Die USA liegen in der Statistik auf Platz 45 (Vorjahr: 46), Deutschland auf Platz 13 (11). Am besten schneiden laut Statistik Norwegen, Finnland und Schweden ab.

Die Pandemie verstärkte und festigte laut RSF weltweit repressive Tendenzen: «In so unterschiedlichen Staaten wie China, Venezuela, Serbien und dem Kosovo wurden Medienschaffende wegen ihrer Corona-Berichterstattung festgenommen», so das Fazit der globalen Umfrage. In China sitzen mehr als 100 Medienschaffende im Gefängnis, mehr als in jedem anderen Land der Welt. «Wenn die Welt nun hoffentlich bald zur Normalität zurückkehrt, muss auch der Respekt für die unabdingbare Rolle des Journalismus für eine funktionierende Gesellschaft zurückkehren», forderte Rediske.

(nc/L'essentiel/dpa)