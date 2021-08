Bahnhofs-​​Fußgängerbrücke nimmt Gestalt an

Auch wenn die neue Fußgängerbrücke südlich das Bahnhofs Bettemburg bereits auf ihrer finalen Position zu sehen ist, wird sie erst im Dezember 2021 offiziell zugänglich sein. Die 110 Tonnen schwere Stahlkonstruktion – per Schiff transportiert und in der CFL-Werkstatt und auf einem nahe gelegenen Parkplatz vormontiert – wurde am vergangenen Sonntag installiert.

Das Bauwerk (56 Meter lang, 5,70 Meter breit und vier Meter hoch) mit vier Treppen wird den Zugang zu den Bahnsteigen für alle Nutzer, auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität, ermöglichen. Hinzu kommen Aufzüge, Überwachungskameras und Beleuchtung, um einen Raum zu schaffen, der «zum Sicherheitsgefühl unserer Kunden beiträgt», so die CFL. Außerdem sollen einige Bahnsteige verbreitert und/oder verlängert werden, um längere Züge aufnehmen zu können.

(L'essentiel)