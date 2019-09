Der Goldhandel floriert in Luxemburg

«Im Sommer ist hier normalerweise nicht so viel los. Aber diesen Sommer ist alles anders», sagt Vahe Arakelyan, Managerin von Gold & Cash, einem luxemburgischen Unternehmen, das sich auf den Kauf und Verkauf von Gold spezialisiert hat. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um 20 Prozent auf fast 1400 Euro pro Unze (31,1 Gramm) gestiegen. Das ist ein Niveau, das seit 2012 nicht mehr erreicht wurde.

Der enorme Anstieg des Goldpreises hat einen Trend verursacht, wie Coralie Gasse, CEO von Ariyor, feststellt: Viele Leute suchen jetzt zuhause nach Altgold, um die Gelegenheit zu nutzen.

Schmuck zu Geld machen

Das Altersspektrum ist groß. «Es kommen auch viele junge Menschen zu uns, das war früher nicht so», beobachtet Coralie Gasse. Was sie abgeben, ist dagegen keine Frage des Alters. «Alle Kunden zwischen 18 und 90 Jahren bieten uns hauptsächlich Schmuck an. Oft kommen sie nach einem Todesfall in der Familie zu uns und geben Erbstücke ab. Das Geld, können sie dann in der Familie aufteilen.» Luigi Calvetti, Manager von Ego Luxemburg, hat noch eine weitere Gruppe von Kunden ausgemacht: «Oft kommen auch geschiedene Frauen, die ihre Ehe- oder Verlobungsringe nicht mehr haben wollen, weil sie damit schlechten Erinnerungen verbinden», sagt er.

Nachdem Kundin Camilla Anfang dieses Jahres Schmuck und Goldmünzen veräußern konnte, ist sie nun gekommen, um 20 Münzen und zwei Goldbarren im Wert von je 10.000 Euro mitzunehmen. «Ich werde sie später verkaufen. Man muss Geduld haben», sagt sie.

(Olivier Loyens/L'essentiel)