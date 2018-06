Der «City Skyliner» fährt wieder in luftige Höhen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie wollten schon immer mal auf Augenhöhe mit der Gëlle Fra sein? Dann haben Sie ab Samstag wieder die Möglichkeit dazu: Auf der Place de la Constitution geht erneut der mobile Aussichtsturm «City Skyliner» in Betrieb.

Wer mitfährt, kann nicht nur das Luxemburger Nationalsymbol aus nächster Nähe betrachten, sondern in 81 Metern Höhe auch einen wunderbaren 360-Grad-Ausblick auf die Hauptstadt genießen. Die Bürgermeisterin, der Schöffenrat und Journalisten durften bereits heute, Freitag, bei prächtigem Sommerwetter einen ersten «Höhenflug» unternehmen. Ab Morgen öffnet der Skyliner dann auch für Otto Normalverbraucher.

Im Vorjahr ließen sich während acht Wochen täglich an die 1000 Besucher von dem riesigen Aufzug in die Höhe hieven. Es war das erste Mal, das die Attraktion in Luxemburg aufgebaut wurde.

(L'essentiel)