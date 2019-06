Spatenstich von neuer Klinik um ein Jahr verlegt

Eigentlich sollte der Bau des neuen Südspidols in Esch/Alzette noch im diesem Jahr beginnen. Wie nun bekannt wurde, erfolgt der erste Spatenstich für die Erdarbeiten nun aber ein Jahr später – im September 2020. Der Grundstein für das eigentliche Gebäude am Kreise Raemerich ist für 2021 geplant. Nach ihrer Fertigstellung soll die neue Klinik das Krankenhaus Emile Mayrisch ersetzen.

«Um den Faktoren Kosten, Zeit und Qualität gerecht zu werden, waren mehrere zusätzliche Planungsschritte erforderlich», erklärt Hansjörg Reimer, Direktor des Krankenhauses Emile Mayrisch (CHEM), gegenüber L'essentiel.

Das Bauvorhaben soll leichten Änderungen unterzogen worden sein. «Nichts Ungewöhnliches angesichts der sich verändernden Demografie und der Bedürfnisse der Patienten. Wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, den Dialysebereich auszubauen. Es ist wichtig, flexibel zu sein», sagt Reimer.

Was passiert mit den alten Standorten?

Das Gebäude soll bis 2022 stehen, die ersten Patienten 2025 darin behandelt werden. Die geschätzten Kosten liegen derzeit bei einer halben Milliarde Euro. «Das spiegelt den Umfang des Projekts wider», so der Direktor.

Auch die Zukunft der Standorte in Düdelingen, Niederkorn und Esch/Alzette, deren Leistungen im neuen Krankenhaus zusammengefasst werden, müssen noch erörtert werden. «In Düdelingen soll ein Zentrum für Demenzkranke eingerichtet werden. Was Esch betrifft, so wird der Standort in fünf Teile gegliedert. Wie genau das letztendlich aussieht, entscheidet die Politik» sagt Reimer.

Das neue Krankenhaus soll über 581 Betten verfügen. 2000 Menschen sollen in der Klinik arbeiten, darunter 250 Ärzte.

(Thomas Holzer/L'essentiel)