Neuer Leitfaden für mehr Vielfalt in Unternehmen

Gerade die Industrie ist nach wie vor von Männern dominiert. Deshalb kommt der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Unternehmen eine immer wichtigere Rolle zu. Im Rahmen der Initiative «Positive Action» haben sie einen Plan entwickelt, der auf mehr Arbeitnehmerinnen in der Industrie abzielt. Dafür wurden die für die Einstellung zuständigen Personen geschult, die Personalabteilung und die Abteilungsleiter sensibilisiert, Stereotypen in den Stellenangeboten beseitigt und Partnerschaften mit Schulen und Ausbildungszentren aufgebaut, insbesondere durch die Entsendung von weiblichen Mitarbeitern, die ihre Erfahrungen an junge Frauen weitergeben. In einigen Unternehmen sind die Effekte bereits spürbar: Die Belegschaften sind jetzt paritätischer und arbeiten dank ihrer Vielfalt und ihrer sich ergänzenden Fähigkeiten besser und effizienter.

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gleichstellung hat die Arbeitnehmerkammer (CSL) einen Leitfaden erarbeitet, der die Gleichstellungsdelegierten bei ihrer Arbeit unterstützen soll. «Dieser Leitfaden wird ihnen helfen, für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu kämpfen», sagt Nora Back, die Präsidentin der CSL. Sie ergänzt: «Die CSL und die Gewerkschaften unterstützen die Arbeit durch Schulungen und didaktisches Material.»

Der Leitfaden, der auf der Website der CSL heruntergeladen werden kann, enthält alle Informationen, die Gleichstellungsbeauftragte benötigen. Jedes Unternehmen mit 15 oder mehr Beschäftigten muss aus seiner Belegschaft einen Gleichstellungsbeauftragten benennen. «Die Person ist dafür zuständig, Kollegen zu beraten, die sich benachteiligt fühlen, zum Beispiel im Hinblick auf die in Luxemburg immer noch bestehenden Lohnunterschiede oder die Arbeitsbedingungen», sagt Back. Taina Bofferding, Ministerin für Gleichstellung, sagt: «Sie werden aber nicht nur bei einem konkreten Problem eines Arbeitnehmers tätig. Ihr Auftrag ist es, die Gleichstellung zu verwirklichen und sie auf allen Ebenen zu fördern, auch im Hinblick auf Alter, Religion, Herkunft und sexuelle Ausrichtung.»

(jw/L'essentiel)