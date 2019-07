Zugausfälle von Metz nach Luxemburg

⚠️ #TERNancyMetzLux



En raison des chaleurs caniculaires, nous avons des problèmes techniques sur les engins. Seules 15 rames sur 25 peuvent donc actuellement circuler. Vos trains de soirée circuleront en US impactant donc très fortement le nombre de places assises. 1/3 pic.twitter.com/EiX6od37wG — TER Grand Est (@TERGrandEst) July 25, 2019

Am Donnerstagnachmittag teilte die SNCF mit, dass technische Probleme bei Zügen in Richtung Nancy-Luxemburg auftreten. «Nur 15 von 25 Zügen können derzeit fahren», twitterte die französische Bahngesellschaft. Daher werden mehrere Fahrten mit kleineren Zügen durchgeführt, so dass die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist.

Zwischen Luxemburg und Thionville werden Busse eingerichtet. Das Unternehmen rät Reisenden aus Richtung Luxemburg, auf Mitfahrgelegenheiten umzusteigen. Bis zur Lösung des Problems hat die SNCF versprochen, die Züge auf ihren Weg durch den Bahnhof mit Wasser zu versorgen.

Il y aura également une distribution d'eau dans les trains au passage dans les gares. Les agents de maintenance et des COP, français et luxembourgeois, mettent tout en œuvre pour identifier les pannes le plus rapidement possible et faire circuler vos trains en UM. 3/3 — TER Grand Est (@TERGrandEst) July 25, 2019

(L'essentiel)