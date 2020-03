Das Coronavirus verbreitet sich weltweit und beschäftigt auch die Experten im Großherzogtum. «Mit den ersten Fällen, erkennen die Gesundheitsbehörden jetzt den Ernst der Lage und das Ausmaß», sagt Professor Claude Muller. Sein Spezialgebiet am Luxembourg Institute of Health (LIH) sind Impfungen. Er hat sich bereits mit anderen Epidemien beschäftigt – unter anderem in Südostasien. Das Corona-Virus hält der Spezialist jedoch für «außergewöhnlich». Sein Motto: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Seiner Meinung nach sind einfache Hygienemaßnahmen zur Vorbeugung – wie zum Beispiel Händeschütteln zu vermeiden – die einfachste Möglichkeit, das Virus an der Ausbreitung zu hindern. «Wer das nicht ernst nimmt, hat nichts verstanden», sagt Muller. Für gesunde Menschen ist das Virus in der Regel ungefährlich. «Man sollte aber auch an die denken, die zur Risikogruppe gehören und die man anstecken könnte», sagt der Mediziner. Für bereits erkrankte Menschen kann das Virus äußerst gefährlich sein – vor allem für ältere Menschen. Kinder scheinen bisher kaum davon betroffen zu sein. Viel mehr ist bislang nicht bekannt.

Weitere Fälle in Luxemburg sind nicht ausgeschlossen

Was ist das Besondere an dem Coronavirus? Wie die Experten erklären, ist Covid-19 sehr früh ansteckend, nämlich schon während der Inkubationszeit. Diese wird bisher auf 14 Tage geschätzt. Laut Muller könne diese auch nur acht Tage betragen. «Manche Patienten denken, dass sie den Virus nicht haben. Dabei sind sie bereits ansteckend», sagt der LIH-Experte. In Luxemburg ist derzeit nur ein Fall bekannt. Damit sind aber keine weiteren Fälle ausgeschlossen – «besonders wenn die Patienten sich nicht ab den ersten Symptomen melden».

Am Donnerstag soll eine Entscheidung getroffen werden, ob mit den 21 in Quarantäne befindlichen Personen eine Studie gestartet werden soll. Das Ziel sei unter anderem, die Personen zu beobachten, die mit Infizierten in Kontakt standen. Da die Zahl der Betroffenen in Luxemburg noch gering ist, sei das relativ einfach, so Muller. Das LIH ist auch für die Entwicklung von Präventionsstrategien zuständig.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)