Petition fordert das Ende der Hausaufgaben

«Kinder von ihrem täglichen Stress befreien und Zeit für Freizeitaktivitäten lassen.» Das ist das Ziel einer Petition auf der Website der Abgeordnetenkammer, die das Ende der Hausaufgaben in der Grundschule fordert. Laut der Petentin fordern Hausaufgaben nicht nur die Kinder sondern die ganze Familie. «Es gibt viele Eltern, die beide berufstätig sind und weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen als noch vor 20 Jahren. Diese Zeit sollte besser investiert werden als mit Hausaufgaben», fügte die Petentin hinzu. Bislang hat die Petition (Stand: 14. Dezember 20.30 Uhr) 95 Unterstützer gefunden.

«Ich finde, dass er viele Hausaufgaben hat», sagt die Mutter eines Kindes in Zyklus 4: «Wir verbringen oft ein bis zwei Stunden damit, vor allem dienstags und donnerstags, da er am Nachmittag keine Schule hat». Dabei würde der Junge an diesen Tagen lieber Sport machen. Fächer wie Kunst, Musik oder Sport spielten in den Schulen eine untergeordnete Rolle spielen, gelten aber als wichtiger Teil der Bildung fördern Kompetenzen wie Teamfähigkeit.

«Die Abschaffung der Hausaufgaben könnte Ungleichheiten verringern»

Eine andere Mutter weist auf die scheinbar gestiegenen Anforderungen in den Grundschulen hin. «In Zyklus 2 haben sie ein bis zwei Tests pro Woche, ich glaube nicht, dass ich so viele Tests hatte, als ich noch in der Grundschule war», erklärte Stephanie. Hinzu kämen dann noch die Hausaufgaben am Nachmittag. Rosana etwa verbringt nach eigenen Angaben bis zu zwei Stunden mit ihren Kindern bei den Hausaufgaben. «Es ist ein gutes Mittel, um das, was sie in der Schule gesehen haben, zu wiederholen, aber es darf nicht zu viel sein», meint sie.

«Die Abschaffung der Hausaufgaben könnte die Ungleichheiten zwischen den Schülern verringern, da einige sie nicht machen können», erklärt Patrick Arendt, Vorsitzender der Gewerkschaft OGBL/SEW und fügt hinzu: «Trotzdem, mit einer immer kürzeren Schulzeit brauchen die Kinder Wiederholungen zu Hause».

(Marion Mellinger/L'essentiel)