Deutlich weniger Drogentote in Luxemburg

Die Zahl der Konsumenten harter Drogen ist im Großherzogtum weiter rückläufig. Das geht aus dem neuesten Bericht der Drogenbeobachtungsstelle in Luxemburg , dem «Relis-Bericht 2019» hervor. Die am Montag vom Gesundheitsministerium veröffentlichte Statistik schätzt die Zahl «problematischer Konsumenten» im Jahr 2018 auf etwa 2250 Personen. Das entspricht 5,8 Risikokonsumenten auf 1000 Einwohner. Hier werden keine gelegentliche Konsumenten von Cannabis berücksichtigt, sondern der regelmäßige Missbrauch von Substanzen wie Heroin, Kokain und Amphetaminen. «Damit setzt sich der Abwärtstrend fort», heißt es in dem Bericht.

Insgesamt liege das Ausmaß des illegalen Drogenkonsums im Großherzogtum unter dem EU-Durchschnitt und unter dem der Nachbarländer. Eine Umfrage unter 1223 Konsumenten zeigte zudem, dass Cannabis nach wie vor die am häufigsten gebrauchte Droge in Luxemburg ist. 81 Prozent gaben an regelmäßig Cannabis zu rauchen. Kokain (13,9 Prozent) und MDMA (10 Prozent) wird vergleichsweise deutlich weniger konsumiert.

Zahl der HIV-Infektionen geht zurück

Heroin und andere Opioide sind nach wie vor die am weitesten verbreitete Droge unter den Hochrisikokonsumenten. Der Konsum von Heroin ist zwar ebenfalls rückläufig, der Konsum von Kokain und kokainhaltigen Mischungen nahm in den vergangenen zwölf Monaten jedoch zu.

Die Zahl der in Behandlung befindlichen Konsumenten ist genauso im Aufwärtstrend, wie die Zahl der Kontakte mit den Drogenhilfsstellen des Landes. Sie wurden 2018 mehr als 167.000 Mal aufgesucht (150.937 im Jahr 2016). Das Durchschnittsalter der in Behandlung befindlichen Konsumenten hat in den letzten 20 Jahren zugenommen (38 Jahre im Jahr 2018 gegenüber 28 Jahre im Jahr 1997). Die Mehrheit der Menschen, die 2018 Hilfe suchten, waren Männer (76 Prozent).

Zwischen 2014 und 2016 wurde noch ein landesweiter Anstieg der HIV-Neuinfektionen bei Drogenkonsumenten verzeichnet. Allein im Jahr 2016 wurden 21 Fälle registriert, was auf die erhöhte Verfügbarkeit und den verstärkten Konsum von Kokain durch Injektion zurückgeführt wurde. Auch diese Zahl ging nun deutlich zurück: Vier Fälle wurden im Jahr 2018 gemeldet. Ein weiterer erfreulicher Trend: Die Zahl der Drogentoten ist in Luxemburg weiter rückläufig. Starben im Jahr 2000 noch 26 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums waren es 2018 nur noch vier.

(sw/L'essentiel)