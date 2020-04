Luxemburgs A400M hebt zum Jungfernflug ab

Das militärische Transportflugzeug A400M, das von der luxemburgischen Armee im Jahr 2003 in Auftrag gegeben wurde, hat an diesem Sonntag seinen Jungfernflug absolvierte. Das teilte Airbus in einer am späten Sonntagabend übermittelten Pressemitteilung mit. Die Luxemburger Maschine hob zum ersten Mal um 16.08 in Sevilla ab, in dem spanischen Werk findet die Endmontage der Maschinen statt. Der Erstflug dauerte fünf Stunden, ehe die Maschine wieder in Sevilla aufsetzte.

Die Auslieferung der Flugzeuge ist für das «zweite Quartal 2020» geplant, sagt Airbus, irgendwann zwischen jetzt und Ende Juni. Im Dezember hieß es noch, die Auslieferung der Maschine könnte so frühzeitig erfolgen, dass die Maschinen bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag einsatzbereit ist. Ob dieser Zeitplan angesichts der Corona-Maßnahmen in Europa und Luxemburg zu halten sein wird, wird sich zeigen.

Nach der Übergabe an die luxemburgische Armee wird der A400M in Belgien stationiert. Das sieht ein zwischen Belgien und Luxemburg vereinbartes Kooperationsabkommen vor. Mit der Maschine soll die Einsatzkapazität der luxemburgischen Armee erhöht werden. Siebzehn Jahre nach der Auftragserteilung und einige Schwierigkeiten bei der Produktion später, wird der A400M bald einsatzbereit sein. Die Kosten für die Maschine belaufen sich nach aktuellen Zahlen auf rund 197 Millionen Euro. Der Unterhalt der Maschine schlägt für 35 Jahre mit 420 Millionen Euro zu Buche.

Do you smell the fresh paint?

✅ The #A400M for @ArmyLuxembourg rolled out from the paint shop .

Now the aircraft is ready for flight tests...#BELUX @BeAirForce pic.twitter.com/mzysiye1sF — Airbus Defence (@AirbusDefence) December 30, 2019

