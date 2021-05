Uni Luxemburg präsentiert neuen Studiengang

Studenten, die an einem Konservatorium, einer Musikschule (privat oder öffentlich) oder im Bildungssektor in Luxemburg oder in der Großregion unterrichten möchten, können sich ab dem neuen Studienjahr an der Uni ausbilden lassen. Der am Dienstag vorgestellte Bachelor-Studiengang Musikpädagogik wird in Zusammenarbeit mit den Konservatorien in vier Sprachen (Französisch, Deutsch, Luxemburgisch und Englisch) angeboten. Von Beginn der Ausbildung an haben die Studenten die Wahl zwischen drei Optionen: Instrumental- oder Gesangsunterricht, musikalische Ausbildung oder musikalische Früherziehung.

Da es sich um einen Bachelor-Studiengang für das Lehramt handelt, sind die von den Studierenden zu erwerbenden Kompetenzen teilweise identisch mit denen des Bachelorstudiengangs Bildungswissenschaften. Neben der musikalischen Ausbildung liegt der Schwerpunkt des Programms daher auf der pädagogischen Ausbildung.

Der neue Bachelor-Studiengang hat eine Kapazität von 20 Plätzen pro Studienjahr. Nur Bewerber mit Abitur, die besagte vier Sprachen sprechen, werden zugelassen. Außerdem muss ein Motivationsschreiben verfasst und das eigene musikalische Können unter Beweis gestellt werden. Auch ein Vorstellungsgespräch steht noch vor der erfolgreichen Einschreibung. Die Registrierung ist bis zum 27. Juni möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Universität.

(mm/L'essentiel)