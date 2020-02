Zahl der Arbeitslosen erneut gestiegen

Am 31. Januar waren 5,5 Prozent der Einwohner Luxemburgs auf der Suche nach einer Arbeit. Das gab die Adem am Donnerstagmorgen bekannt. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das 16.476 Personen, was einem Anstieg von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der registrierten Nichtansässigen ging um 8,9 Prozent auf 2467 zurück. Darüber hinaus waren 4401 Stellen offen. Das sind 25,7 Prozent mehr als im Januar 2019.

Mit 5,5 Prozent ist die Arbeitslosenquote weiterhin niedriger als in den letzten Jahren. Den höchsten Stand erreichte die Januar-Quote 2014 mit 7,1 Prozent. Den niedrigsten Stand verzeichnete sie im Januar 2019 mit 5,2 Prozent. 2018 lag sie bei 5,9 Prozent.

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt ein Problem

Im Einzelnen stieg die Arbeitslosigkeit bei Frauen im letzten Monat schneller an als bei den Männern (+12,7 Prozent gegenüber +5 Prozent). Bei der Adem sind 8305 Frauen registriert und 8171 Männer. Die Altersgruppe zwischen 30 und 44 Jahren (+14,1 Prozent) ist am meisten von der Zunahme betroffen. Die meisten der bei der Adem registrierten sind aber über 45 Jahre alt (6930 Personen). Darüberhinaus ist die Zahl der Arbeitssuchenden mit Hochschulabschluss explodiert (+26,3 Prozent).

Die Langzeitarbeitslosigkeit bleibt ein Problem. Insgesamt 7137 Arbeitssuchende sind seit einem Jahr oder länger arbeitslos gemeldet. Die Zahl, die am stärksten gestiegen ist, ist allerdings die derjenigen, die sich in den letzten vier bis sechs Monaten bei der Adem arbeitslos gemeldet haben (+19,8%). In absoluten Zahlen sind das 3657 Personen (+9,1%).

(L'essentiel)