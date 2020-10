Halloween findet dieses Jahr zuhause statt

Der erwartete Run auf Corona-Kostüme bleibt in diesem Jahr aus. Ein wirklicher Renner sei dagegen das Kostüm eines französischen Arztes. Nach dem Wirbel um Didier Raoult wollen sich offenbar viele an Halloween als der Marseiller Arzt verkleiden, berichtet Jean-Baptiste Marx, Geschäftsführer bei Party Days in Luxemburg und Frankreich. Der Kostüm-Profi glaubt allerdings, einen Trend ausgemacht zu haben, nämlich das viele Menschen nach Zerstreuung suchten und so ihr Kostüm bewusst nicht mit Corona-Verbindung wählten.

In den Läden von Party Days seien die Verkaufszahlen daher auch stabil geblieben, so Marx weiter. Es habe sogar einen 60-prozentigen Anstieg beim eigenen Onlinehandel gegeben. Die Kundschaft hat sich nach Angaben von Marx allerdings verändert. In diesem Jahr habe er viele Eltern mit Kindern als Kunden gehabt. Auch in den Verkäufen spiegelte sich das wieder, so sei in diesem Jahr viel mehr Tischdekoration, Süßkram und Backmischungen über den Tresen gegangen als in den Jahren zuvor. Die Dauerbrenner Kostüme, Accessoires und Make-up waren aber auch in diesem Jahr wieder unter den Favoriten seiner Kunden, so Marx.

Das Leben sei zum Stillstand gekommen, weshalb viele Menschen jede Party als Vorwand für Treffen, wenn auch nur im kleinen Kreis, nutzen würden, unterstreicht Geschäftsführer Marx. Mit den Halloween-Masken könne das gelingen, ohne die Hygienemaßnahmen zu verletzen.

(Noémie Koppe/L'essentiel)