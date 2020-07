Den Kometen zu sehen «ist einfach unglaublich»

Anziehungspunkt dieses Sommers ist der Komet Neowise, der seit Anfang des Monats mit bloßem Auge zu beobachten ist. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat L'essentiel-Leserin Ivana ihn bei sehr klarem Himmel in Foetz fotografiert, «zwischen 2.45 Uhr und 3.30 Uhr morgens».

«Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Kometen mit bloßem Auge beobachten konnte», schreibt die Leser-Reporterin und deutet an, dass sie versucht hat, astronomische Fotos von Schifflange aus zu machen, wo sie seit mehreren Jahren lebt. Kein Teleskop, kein Fernglas. «Es ist einfach unglaublich, diese Schönheit zu sehen», sagt sie. Wenn sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hätten, könne man sogar den Schweif des Kometen sehen.

Bereits am vergangenen Dienstag hatte ein L'essentiel-Leser den Kometen über Belval, etwa 6,5 Kilometer von Foetz entfernt, fotografiert. Nach Ansicht von Spezialisten könne man den Kometen Neowise zu Beginn und am Ende der Nacht am besten sehen. Um den 23. Juli sollte er unserem Planeten am nächsten sein, also etwa 103 Millionen Kilometer «nah».

(L'essentiel)