Hanf-​​Experte sieht große Herausforderungen

Norbert Eilenbecker baut seit 25 Jahren in Kalborn bei Clerf Industriehanf an. Auf 14 Hektar erntet sein Unternehmen Cannad'Our mit seinem Partner André Steinmetz und 15 Mitarbeitern im Sommer mehr als eine Tonne getrockneter Blüten und Samen pro Jahr, um daraus Öl, Tee und seit zehn Jahren auch CBD-Extrakt herzustellen. «Ich war der erste in Europa», sagt er. Eilenbecker hält Hanf mit Hinweis auf die zahlreichen Vorteile für «die Pflanze des 21. Jahrhunderts».

Als die Regierung über die Legalisierung von Cannabis, einer Sorte mit einem höheren Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) mit psychotroper Wirkung, sprach, verfolgte der ehemalige Milchbauer die Sache aufmerksam. Am vergangenen Freitag kündigte dann Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) an, dass jeder Haushalt vier Pflanzen zu Hause anbauen dürfe. Die Strafen für den Besitz von weniger als drei Gramm werden reduziert (25 bis 500 Euro Geldstrafe statt 251 bis 5000 Euro), ohne dass eine Eintragung im Strafregister erfolgt. Es gilt jedoch weiterhin Nulltoleranz im Straßenverkehr.

« Es ist einfach zu sagen, dass wir legalisieren werden, aber weniger einfach, es auch zu tun »

Während der Gesetzesentwurf für Anfang 2022 erwartet wird, ist Norbert Eilenbecker der Meinung, dass der erste Schritt darin bestehen sollte, «den zulässigen THC-Gehalt zu definieren». Für ihn wäre die Produktion von Cannabis zu Hause «für jeden erreichbar». Ein Quadratmeter könnte für vier Pflanzen ausreichen. «Es gibt kleine Treibhäuser mit Licht und Dünger, die fast automatisch produzieren», so der Experte. Das Saatgut könnte leicht über das Internet beschafft werden, und es wäre möglich, «drei Ernten pro Jahr zu erzielen und mit vier Pflanzen das ganze Jahr über zu blühen. Die Leute werden es versuchen», prophezeit er.

Norbert Eilenbecker hätte sich allerdings gewünscht, dass der Plan der Regierung noch weiter geht. «Es ist einfach zu sagen, dass wir legalisieren werden, aber weniger einfach, es auch zu tun», räumt er ein, bevor er darauf hinweist, dass «die Zulassung der großflächigen Produktion die Preise senken und die Kriminalität reduzieren würde».

