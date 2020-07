Saturn in Luxemburg wird zu MediaMarkt

Die beiden Saturn-Märkte in Esch/Belval und Luxemburg-Stadt werden bis Oktober ihren Namen ändern und zu MediaMarkt werden, wie L'essentiel erfahren hat. Die beiden Unternehmen sind Teil der selben Muttergesellschaft, MediaMarktSaturn, einer Tochter des deutschen Ceconomy Konzerns. Der Konzern entstand im Jahr 2017 aus der Aufspaltung des ehemaligen Metro Konzerns. «Dies ist eine Entscheidung, die auf internationaler Ebene getroffen wird. Nur Deutschland behält beide Marken im selben Land», so die Sprecherin der belgischen Zentrale, der das Großherzogtum angegliedert ist.

In Belgien wurde dieser Schritt bereits vor sechs Jahren vollzogen, dadurch sollen die Ausgaben für das Marketing gesenkt werden. Außerdem soll eine spezielle Online-Verkaufsseite in Luxemburg eingeführt werden, was bisher mit nur zwei Saturn-Märkten im Land nicht rentabel war. Die Lieferungen erfolgen per Post oder in die gewünschte Filiale.

Positionierung, Angebot und Preise bleiben unverändert. Die 143 Arbeitsplätze in Luxemburg bleiben ebenfalls erhalten. Weitere Neueröffnungen sind zur Zeit nicht geplant.

(mv/L'essentiel)