Der «Shopping Park» öffnet früher als erwartet

Das offizielle Eröffnungsdatum ist für Samstag, den 28. März, vorgesehen, aber der «Shopping Park» wird bereits einen Monat früher, nämlich am kommenden Freitag (28. Februar), seine Türen öffnen. Die Kunden können auf einem Gelände von 25.000 Quadratmeter 14 verschiedene Geschäfte aus unterschiedlichsten Bereichen entdecken.

Das neue Einkaufszentrum richtet sichvor allem an die Kunden im südlichen Teil des Landes, von Bettembourg bis Schifflingen, Roeser, Düdelingen, Kayl, Monnerich und sogar Hesperingen. «Aber die Attraktivität dieses neuen Einkaufsparks wird weit über diese Orte hinausstrahlen und Kunden aus der Stadt Luxemburg sowie aus den Grenzgemeinden erreichen», heißt es in der am Freitag versandten Pressemitteilung.

Das Einkaufszentrum befindet sich an der Route de Luxembourg, hinter der A3-Ausfahrt Bettemburg/Livingen, und wird 264 kostenlose Parkplätze bieten. 35 Millionen Euro wurden in den Standort investiert und 80 neue Arbeitsplätze geschaffen.

(th/L'essentiel)