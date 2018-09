Das Gotham öffnet, falls Düdelingen gewinnt

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Let's make it happen»! Wenige Stunden vor dem historischen Spiel zwischen F91 Düdelingen und dem AC Mailand in der Europa League, hat der beliebte Nachtclub Gotham mitgeteilt, dass er im Falle eines Sieges der Luxemburger am Donnerstagabend geöffnet sein wird.

Die berühmte Location an der Avenue de la Faëincerie ist normalerweise donnerstags geschlossen. «Einige der Spieler sind Stammkunden bei uns. Sie alle waren gekommen, um nach ihrer Qualifikation für die Europa League zu feiern. Also ist es nur sinnvoll das fortzusetzen», erklärt Marcelo, der Manager des Nachtclubs.

Der Manager ist sich des ungleichen Duells bewusst, glaubt aber trotzdem an die Düdelinger: «Wir wissen, dass ein Sieg unwahrscheinlich ist. Es wäre vollkommen verrückt. Aber das hier ist auch eine Gelegenheit zu zeigen, dass wir hinter ihnen stehen. Danel Sinani und seine Teamkollegen wissen, was sie noch tun müssen, um ein Fest zu feiern, das verdienter nicht sein könnte...».

(th/L'essentiel)