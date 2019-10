Verirrter E-​​Scooter im Stadtpark gesichtet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ohne Vorwarnung brachte der Anbieter Bird seine E-Scooter am 8. Oktober nach Luxemburg-Stadt. Nicht nur Bürgermeisterin Lydie Polfer war verärgert, «vor vollendete Tatsachen gestellt worden zu sein». Bisher hatte man alle Versuche der verschiedenen Anbieter verhindert, die viel diskutierten E-Roller im Großherzogtum an den Start zu bringen. Bird nutzte eine Lücke im Gesetz und seit neun Tagen sind die E-Scooter nun in Luxemburg angekommen.

Wie in anderen Großstädten findet man die elektrischen Flitzer aber mittlerweile auch in der Hauptstadt nicht nur dort, wo sie sein sollen. «Ich bin auf dieses Exemplar im Kinnekswiss Park gestoßen», berichtet ein Mobile Reporter von L'essentiel am Donnerstag. «Ich bin eigentlich nicht unbedingt gegen diese neue Art der Fortbewegung», ergänzt er.

Kritisch sieht er neben besagter Situation vor allem die Preise des Anbieters. «Es ist billiger, ein kleines Faltrad in einem Sportgeschäft für etwa 150 Euro zu kaufen. Bei diesen E-Scootern kostet die Aktivierung einen Euro und die Nutzung 0,35 Euro/Minute. Bei einer Nutzung von zehn Minuten pro Tag in einer Woche nähern wir uns bereits schnell der 25-Euro-Marke». Um die angespannte Situation zwischen Stadt und dem Anbieter zu klären, ist für Donnerstag ein Treffen geplant.

(fl/L'essentiel)