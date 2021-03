Fahrräder sollen in der Hauptstadt Vorrang haben

Im Rahmen eines Pilotprojekts zur Förderung des Radverkehrs werden in der Hauptstadt «Fahrradstraßen» eingerichtet. In der Rue de Bragance, der Rue Laurent Menager (Abschnitt zwischen dem Gaston-Diderich-Stadion und dem «Eecherpaart»), der Rue de Pulvermühl und dem «Ierzewee» haben zukünftig Fahrräder Vorrang.

Das heißt, Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholen und müssen anhalten, wenn die Verkehrssituation es erfordert. Fahrräder werden die gesamte Fahrbahn nutzen können, deren Tempolimit auf eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer begrenzt sein wird. «Ziel ist es, Strecken, die von Radfahrern stark genutzt werden, durch mehr Komfort zu optimieren. Dies ermöglicht eine bessere Aufteilung des Straßenraums zwischen Radfahrern und motorisiertem Verkehr und trägt dazu bei, den Radverkehr sicherer zu machen», erklärt Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP).

Testphase von Ende März bis zum September

Das neue Konzept, das an diesem Freitag von Goldschmidt in Begleitung der Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) vorgestellt wurde, befindet sich ab Ende März und bis zum kommenden September in einer Testphase. Anschließend wird eine Evaluierung mit der Möglichkeit der Ausweitung auf andere Straßen in der Hauptstadt durchgeführt. Damit sich Autofahrer und Radfahrer zurechtfinden, wird eine neue Beschilderung installiert.

Der Vorstoß Luxemburgs ist in Europa eigentlich schon ein alter Hut. Amsterdam und Kopenhagen haben die Mobilität in den Innenstädten seit einigen Jahren umgestaltet, indem sie das Radfahren dem Autofahren vorziehen. In einem noch größeren Maßstab hat Paris die gleiche Vision für die Zukunft.

