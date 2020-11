Saar-​​Verband empfiehlt Findel als einzigen Flughafen

Der Flughafen Findel soll künftig als einziger Flughafen in der Großregion dienen. So zumindest die Vorstellung des Verkehrsclub Deutschland, Landesverband Saar (VDC), wie er am Dienstag auf seiner Internetseite dargelegt hat. Aktuell werden sechs Regional-Flughäfen nicht weit entfernt voneinander parallel betrieben: Saarbrücken, Hahn, Metz-Nancy-Lorraine, Lüttich, Charleroi und Luxemburg.

Die aktuelle Situation sechs Flughäfen zu unterhalten, hält der VDC – im Namen mehrerer Verbände sprechend – wegen der Konkurrenzsituation und Defizite für «wirtschaftspolitisch absurd» und im Rahmen der geltenden Klimaschutzziele als «ökologiepolitisch unverantwortlich». Daher fordert er, den regionalen Flugverkehr nur noch an einem Standort abzuwickeln und stellt den zentral gelegenen Findel als seiner Ansicht nach einzigen geeigneten Standort heraus.

Die Verbände reagieren mit ihrem Vorschlag auf den aktuellen Empfehlungsentwurf des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR) zur Flughafensituation in der Großregion, der einen parallelen Fortbetrieb aller Standorte vorsieht. «Diesem unhaltbaren Entwurf setzen die Verbände ihre Alternativ-Version mit klarer Ansage pro Luxemburg-Findel entgegen», schreibt der VDC.

Interregionaler Parlamentarierrat Der IPR wurde 1986 von den Präsidenten der Parlamente der Großregion gegründet. Vertreten sind: Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, die Wallonie und die Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Ziel ist die ökonomische, soziale und kulturelle grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Großregion.

(mei/L'essentiel)