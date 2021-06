In Luxemburg wurden nur wenige Räuber verurteilt

420 gewaltsame Raubüberfälle wurden im vergangenen Jahr im Großherzogtum registriert. Das teilten die Minister für Innere Sicherheit und Justiz, Henri Kox und Sam Tanson, am Dienstag in einer parlamentarischen Antwort mit. Im Vergleich zu 2019, als 412 Raubüberfälle erfasst worden waren, ist die Zahl nahezu gleich geblieben.

Mehr als die Hälfte der Raubüberfälle (214) ereigneten sich 2020 demnach in der Hauptstadt, zehn Prozent in Esch/Alzette, fünf in Differdingen und vier Prozent in Düdelingen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 154 Personen, die mutmaßlich an einer der Straftaten beteiligt waren, von der Polizei identifiziert.

Bis heute wurden wegen der Überfälle von 2020 insgesamt 25 Personen vor Gericht gestellt. Die Quote von nur sechs Prozent sei nach Angaben der Minister auf die Gesundheitskrise zurückzuführen, da zwischen Mitte März und Anfang Mai – abgesehen von dringlichen Fällen – keine Anhörungen stattfanden. Weiter erklärten Kox und Tanson, dass keiner der Angeklagten freigesprochen wurde. Von den 25 Verurteilten war die Mehrheit (88 Prozent) Männer. Die Hälfte war zwischen 18 und 29 Jahre alt.

(mc/L'essentiel)