Die Entführung des kleinen Max blieb fast unbemerkt

«Es ist schrecklich! Ich hoffe, sie finden ihn bald», sagt ein Anwohner an der Grundschule im Rollingergrund. Hier wurde der 7-jährige Max am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr von seinem Vater entführt. Der Amber Alert wurde ausgelöst. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Das Schulpersonal steht noch immer unter Schock. Alles ging sehr schnell. Das Kind wurde an einer Haltestelle an der Schule ins Auto gezogen. Der Entführer ist dann mit ihm in einem grauen Honda mit dem Nummernschild NA4137 (L) Richtung Route d’Arlon geflohen. Trotz des gewaltsamen Zerrens blieb die Tat fast unbemerkt. «Der Mann griff eine Frau an und entriss ihr das Kind», sagt ein Schüler, der von seiner Mutter begleitet wurde. «Ich kannte ihn nicht. Er ist neu an der Schule», erklärt er weiter.

Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft erfuhren es die Anwohner erst durch den Amber Alert. «Ich habe nichts davon mitbekommen. Es war ein Morgen wie jeder andere», schildert ein Anwohner. Die Suche nach dem kleinen Max läuft auf Hochtouren. «Es wurden alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um den Jungen zu finden», heißt es seitens der Polizei.

Max DE BARROS (7) - 1.20m., taille fine, Tshirt blanc et jeans, enlevé par son père vers 8h00 à Rollingergrund (LU). Voiture recherchée: Honda Inside grise – NA4137(L) pic.twitter.com/gjNQ1JKrxe — AMBER Alert LU (@AMBERAlertLU) 26. Juni 2018

(Thomas Holzer/L'essentiel)