«Es gab sicherlich vermeidbare Todesfälle»

Seit Beginn der Coronakrise sind 324 Personen in Luxemburgs Pflegeheimen dem Virus erlegen. «Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, Familien, Angehörige», erinnerte Familienministerin Corinne Cahen (DP) bei der Pressekonferenz bezüglich des aufgetretenen Clusters im Cipa «Um Lauterbann» in Niederkorn. Seit Mitte Februar haben sich dort 84 Bewohner und 40 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert, zur Hochphase 67 Personen gleichzeitig. 22 Menschen sind gestorben.

Wären die Todesfälle vermeidbar gewesen? «Sicherlich ja», antwortete Corinne Cahen. Im Fall von Niederkorn konnte die Eintrittsquelle nicht genau identifiziert werden. «Ein Altersheim ist kein Gefängnis. Die Bewohner gehen auch raus, zum Arzt, zur Familie...es ist kein geschlossenes System», so der Direktor der Santé, Jean-Claude Schmit. Doch laut Ministerin Cahen und Raoul Vinandy, Direktor des operativen Geschäfts der Einrichtung, hätten die baulichen Gegebenheiten die Eindämmung erschwert. «Das Virus ist von mehreren Stellen gleichzeitig eingedrungen», so Cahen. Es habe zu Anfang vier Infizierte in unterschiedlichen Bereichen gegeben, doch in dem alten Gebäude sei eine sogenannte «Cohortage» nicht möglich gewesen, bei der infizierte Patienten in einer Gruppe und von einem spezifischen Team gepflegt und behandelt werden. 2023 soll das Heim in ein neues Gebäude in Käerjeng umziehen.

«Eine Impfung löst keine Infektion aus!»

Gemäß dem Impfplan waren die meisten Bewohner am 18. Februar mit der ersten Dosis geimpft worden, am Tag, als das erste positive Testergebnis einer Bewohnerin mit Symptomen vorlag. «Um Lauterbann» war eines der letzten Pflegeheime des Betreibers Servior, in dem geimpft wurde – aus organisatorischen Gründen und gemäß einem mit der Copas (Dachverband der Pflegedienstleister) festgelegten Auftrag, erklärte Jean-Claude Schmit. War das Vorgehen falsch? «Im Nachhinein kann man immer sagen ‹Hätten wir anders gehandelt...›, aber dann hätte es das Cluster vielleicht woanders gegeben.» Der Direktor räumte Gerüchte über einen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Cluster aus dem Weg. «Das Virus war schon vor der Impfung im Haus. Ein Impfstoff kann keine Infektion auslösen», betonte er. Dass sich die Infektionen danach schlagartig verbreitetet, sei darauf zurückzuführen, dass das Virus bereits vor der Impfung zirkulierte. «Wahrscheinlich waren einige schon infiziert, als sie geimpft worden sind. Dann kann diese nicht wirken», so Schmit.

Die epidemiologische Analyse des Clusters habe ergeben, dass ein großer Teil der Infektionen mit speziell einer – «banalen», wie er sagte – Variante verbunden war. Sie sei keine der bekannten kritischen Mutationen aus Großbritannien, Brasilien oder Südafrika. Aber auch andere Varianten seien identifiziert worden, was die These stützt, dass es nicht nur einen Infektionsherd gab. Mehrere Bewohner, die bereits im letzten Herbst infiziert waren, hätten sich außerdem bei dem Ausbruch im Februar erneut infiziert. «Über 65 Jahren ist die natürliche Immunität nicht so gut, die Menschen sind nicht so lange geschützt» erklärte der Santé-Direktor.

Verpflichtende Impfung für Mitarbeiter?

Auch andere Einrichtungen waren bisher von Clustern betroffen: Acht Menschen starben in einem Pflegeheim in Kayl, weitere in Redingen, Schifflingen, Rodingem, Bofferdingen und Erpeldingen. Der OGBL vermutet auch unzureichende Ausstattung als Grund. «Das muss gemeldet werden, die Geräte dürfen nicht mehr knapp sein», bekräftigte Corinne Cahen. Doch auch die Frage nach einer Impfpflicht für Mitarbeiter, um neben sich selbst auch ihr Umfeld zu schützen, warf sich auf. «Die Frage kann gestellt werden», räumte die Ministerin ein, dennoch könne jeder frei entscheiden. «Und die Verantwortlichen wissen nicht, wer geimpft ist und wer nicht.»

Bis heute wurde bereits in 48 Einrichtungen die zweite Dosis dem Impfstoffes verimpft. In 27 davon ist die Vergabe schon mehr als zwei Wochen her – die Zeit, die es braucht, damit Immunität sichergestellt ist. «Bis zum 29. März werden alle die zweite Dosis erhalten haben», so die Familienministerin.

