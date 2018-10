Baustellen legen Gaspericher Kreuz lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Gaspericher Kreuz wird am Wochenende gebaut. Von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, wird die Asphaltschicht mehrerer Streckenabschnitte erneuert. Das teilt die Staßenbauverwaltung Ponts et Chausées mit.

Gesperrt werden die rechte Fahrspur und die Nothaltebuchten auf der A3 zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Kreisverkehr Gluck in Richtung Luxemburg-Stadt, die Zufahrt von der A6 auf die A3 in Richtung Luxemburg-Stadt sowie die Zufahrt von der A3 auf die A1 in Richtung Trier.

Die Umleitungen erfolgen über den Verteiler Livingen. Da Vorarbeiten zur Errichtung der Baustellen nötig sind, weist das Straßenbauamt darauf hin, dass es am Freitag bereits vor 20 Uhr zu Verkehrsproblemen kommen kann.

(sw/L'essentiel)