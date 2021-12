Fünf Unfälle mit sechs Verletzten am Sonntagabend

Fünf Unfälle mit sechs Verletzten ist die Bilanz des großherzoglichen Brand- und Rettungskorps (CGDIS) von Sonntagabend. Gegen 18 Uhr mussten zunächst zwei Personen nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der CR149 zwischen Ellingen und Erpeldingen versorgt werden.

Fast zur selben Zeit raste ein Auto in Helzingen (Gemeinde Wintger) im Norden des Landes gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde ebenfalls eine Person verletzt. In der Nacht, kurz nach 1 Uhr, kollidierten zwei Autos in Dippach, Rue des 3 Cantons, wobei erneut eine Person verletzt wurde. Wenige Minuten später kam es in Niederkorn, Avenue de la Liberté, zu einem weiteren Unfall mit zwei Fahrzeugen, bei dem erneut eine Person verletzt wurde.

Zum Abschluss dieser Serie ereignete sich gegen 1.40 Uhr ein letzter Unfall auf der B7 zwischen Ingeldorf und Ettelbrück. Es war nur ein Auto beteiligt und die Rettungskräfte mussten eine Person versorgen.

(pp/L'essentiel)